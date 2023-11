TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Karacabey İşletmesinde konuştu: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Hasan Gezginç, "Eğer Osmanlı Tuna boylarından Viyana kapılarına kadar, Asya'dan Afrika Kıtası'na kadar at sırtında gidebildiyse, biz bu atları yetiştiren ve üç kıtada yedi cihanda nal çakmış bir milletin torunları olarak bu atları yetiştiren bir kurumuz." dedi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Hasan Gezginç, "Eğer Osmanlı Tuna boylarından Viyana kapılarına kadar, Asya'dan Afrika Kıtası'na kadar at sırtında gidebildiyse, biz bu atları yetiştiren ve üç kıtada yedi cihanda nal çakmış bir milletin torunları olarak bu atları yetiştiren bir kurumuz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Güvenilir Ürün Platformu öncülüğünde iki yıl önce başlatılan "Tarım Varsa Hayat Var" projesi kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ev sahipliğinde basın toplantısı düzenlendi.

TİGEM Karacabey İşletmesindeki toplantıda, tarım sektörü ve tarım işletmelerindeki güncel gelişmeler ele alındı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın açılışını yaptığı toplantıda bir konuşma yapan TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, TİGEM'in Türk devlet geleneğinin inşa ettiği bin yıllık bir misyonun temsilcisi olduğunu belirtti.

TİGEM'in, 1300'lü yıllarda kurulan Çiftlikat-ı Hümayunlardan bugüne kadar ülke tarımına önemli hizmetler sunan köklü bir kuruluş olduğunu aktaran Gezginç, "Ordumuza at üretmiş ki o günkü mekanize birliğin temeli at ve daha sonra da ordumuz için ve insanımız için geçim kaynağı olmuş, ibadetini yapmış, gerçekleştirmiş bir kurumdayız. Eğer Osmanlı Tuna boylarından Viyana kapılarına kadar, Asya'dan Afrika Kıtası'na kadar at sırtında gidebildiyse, biz bu atları yetiştiren ve üç kıtada yedi cihanda nal çakmış bir milletin torunları olarak bu atları yetiştiren bir kurumuz." dedi.

Gezginç, TİGEM'in Türk tarımının sigortası olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılı. Evet genç bir cumhuriyetiz ama nice yüzyıllara, bin yıllara hayırlı yaşlarla yaş almaya inşallah. Dünya durdukça, ülkemiz dursun payidar olsun." diye konuştu.

Asıl amaçlarının Türkiye'nin sertifikalı tohumunu temin etmek ve aynı zamanda da damızlık ihtiyacını karşılamak olduğunu vurgulayan Hasan Gezginç, şunları kaydetti:

"Bilinenin aksine biz bir şekilde üretim yapıp bunlardan para kazanmayı önceleyen bir kuruluş olmaktan ziyade, ülkemizin tarımı için tohum ve tohumculuğu ön plana çıkaran ve aynı zamanda da hayvancılık açısından damızlık ihtiyacını destekleyen bir şekilde bu açığı kapatmak üzere çalışan bir kuruluşuz. Toplamda 4,4 milyar sermayemiz var. 3,3 milyon dekar arazimizin 960 bin dekarlık alanı sulanabilir tarım arazisi. Yani fiiliyatta bugün kabaca bir milyon dekar arazimizi suluyoruz. Sulu tarım yapıyoruz.

Bunun yanında 29 bin baş büyükbaş hayvan sahibiyiz ve bunlar damızlık olarak her yıl üretimi yapılıp çiftçilerimize dağıtımı, tedariği yapılan hayvanlar. 327 bin baş küçükbaş hayvanımız var. Bu bahsettiğim hayvanların tamamı 17 işletmemizin total rakamlarıdır. 1541 tane safkan Arap tayımız, yarış atımız var ve köpekçilik başta olmak üzere Asya Ceylanı, Tiftik Keçisi, Halep ırkı keçiler gibi birtakım ülkemizin genetik değeri olan materyalleri de muhafaza edip çoğaltmaktayız."

Gezginç, TİGEM olarak laboratuvar çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, spermada belirlenmiş cinsiyet temelli çalışmalarının da sürdürüldüğünü aktardı.

- Manisa'da TİGEM işletmesi açılacak

Hasan Gezginç, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 50 bin dekar alan üzerinde, 2021 itibariyle hiç su kalmayan arazide bir proje planladıklarını, sosyal işgalin önüne geçebilmek amacıyla arazide çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Kuruyan alanı yeniden canlandırıp suya kavuşturarak gölün etrafına dünyanın bilinen en büyük organik tarım işletmesini kurmayı hedeflediklerini söyleyen Gezginç, arazide çalışılan projede, yeşil enerjiyle tarım yapılacağını da sözlerine ekledi.

Arazide 2 yıldır ekim çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Gezginç, dünyada organik soya satışı olmadığını, Manisa'da kurulan işletmede organik soya üretimi yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda TİGEM Hayvancılık Daire Başkanı Faruk Erkan, Bitkisel Üretim Dairesi Başkanı Ali Noyan Avgın, At Islahı ve Yetiştiriciliği Daire Başkanı Dr. Ali Ayar, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Gürcan Çatal, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürü Ünal Kılıç birer konuşma yaptı.