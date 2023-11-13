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        Bursa'da, trafik kazasında otomobil bahçe duvarına çarpıp devrildi

        Orhangazi'de İznik Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında virajda kontrolden çıkan bir otomobil bir işyerinin duvarına çarptıktan sonra devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:25
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        Bursa'da, trafik kazasında otomobil bahçe duvarına çarpıp devrildi
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        Orhangazi’de İznik Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında virajda kontrolden çıkan bir otomobil bir işyerinin duvarına çarptıktan sonra devrildi.

        Araçtaki iki genç kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçta hafif yaralananlardan birisinin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Güler’in oğlu olduğu belirlendi.

        Kaza Orhangazi’de İznik yolu üzerinde eski mezbahane virajında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Erdal Demir (33) idaresindeki 54 AIP 467 plakalı otomobil, virajda yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bir işyerinin bahçe duvarına çarparak savrulan otomobil devrildi.

        Otomobil sürücüsü Erdal Demir ile araçta yolcu olarak bulunan ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Güler’in oğlu olduğu belirlenen Yusuf Güler (28) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki genç tedbir için hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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