Bursa'da eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı Bursa'da toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ya da broşür dağıtma, afiş ya da pankart asma gibi eylem ve etkinliklere, 22 Kasım'a kadar izin verilmeyecek.

Bursa'da toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ya da broşür dağıtma, afiş ya da pankart asma gibi eylem ve etkinliklere, 22 Kasım'a kadar izin verilmeyecek.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya platformları ve haber sitelerinde açık kaynaklarda yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne müzahir gruplarca 18-19 Kasım'da "Sözde-İmralı tecridine karşı" Gemlik'e yürüyüş planlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisine girişler, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışlar ve/veya il merkezimize girişler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (A), (B) ve (C) fıkraları gereğince (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 16 Kasım saat 00.01'den 22 Kasım saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."