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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:01
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: İsmail Yıldırım, Serap Kuka

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Semih Çelik, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Ahmet Samet Baltacı, Mehmet Hacıoğlu)

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Halil İbrahim Yücel, Far, Hakan Polat, Mejias, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Muhammed Aray, Görkem Yazgan)

        Setler: 25-22, 27-29, 25-22, 31-29

        Süre: 143 dakika (30, 39, 32, 42)

        BURSA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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