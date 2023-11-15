ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Kerem Yılmaz, Selena Gamze Öget Çerçi, Sami İrek

Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 27, İpek Garip 3, Miray Balotu, Coulibaly 2, Tuba Poyraz 21, Eda Şahin 4, Fluker 17, Madison Williams 14, Efsun Çelik

BOTAŞ: Weaver 16, Mack 10, Manolya Kurtulmuş 10, Saliha Mandıracı, Nihal Güngör Yıldırım 7, Buket Ünal, Allen 17, Deniz Üstün, Ronahi Zilan Kıran 9, Reimer 16

1. Periyot: 26-28

Devre: 42-49

3. Periyot: 74-67

BURSA

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