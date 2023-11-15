Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir kadını rehin alan silahlı zanlının ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi

        Bursa'da emniyet güçlerine teslim olmamak için yanındaki kadını tabancayla rehin alan silahlı şüphelinin, polisin müdahalesi sırasında vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili hakkında dava açılan komiserin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:55 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir kadını rehin alan silahlı zanlının ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da emniyet güçlerine teslim olmamak için yanındaki kadını tabancayla rehin alan silahlı şüphelinin, polisin müdahalesi sırasında vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili hakkında dava açılan komiserin yargılanmasına devam edildi.

        Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık komiser Adnan Barış B'nin avukatı ile ölen Raşit Atila'nın yakınları katıldı.

        Duruşmada olaya ilişkin görgüsü bulunmayan bir tanığın dinlenmesine yer olmadığına hükmedildi.

        Mahkeme heyeti, tanık Beyza A'nın yeniden ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde 28 Mayıs 2022'de, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle apart bir dairede kaldıkları belirlenen Raşit Atila ile Beyza A'ya yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

        Teslim olmamak için beraberindeki Beyza A'yı rehin alan Atila, kendi başına tabanca dayadıktan sonra sokağa çıkmıştı. Kadının yanından ayrılmasına izin vermeyen Atila, başına dayadığı silahı bırakmaya ikna edilememiş, polis müdahalesi sırasında etkisiz hale getirilmeye çalışılırken vurulmuştu.

        Bazı suçlardan kaydı bulunan Atila kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan Beyza A. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser Adnan Barış B. hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazzeli hasta çocuklar Türkiye yolunda
        Gazzeli hasta çocuklar Türkiye yolunda
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak

        Benzer Haberler

        Bursa'da çatı yangını 1 saatte söndürüldü
        Bursa'da çatı yangını 1 saatte söndürüldü
        Diş çekimi sonrası ölen Deniz'in ailesi ifade verdi: Oğlumun canı bu kadar...
        Diş çekimi sonrası ölen Deniz'in ailesi ifade verdi: Oğlumun canı bu kadar...
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Bursa'da eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı
        Bursa'da eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı
        Elektrikli bisiklet, yayaya çarptı; 3 yaralı
        Elektrikli bisiklet, yayaya çarptı; 3 yaralı