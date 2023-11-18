Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleriyle saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin de gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

BUDO'nun 08.00 ile 10.00 saatlerindeki 5 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı.