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        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:13
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        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleriyle saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Açıklamada, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin de gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

        BUDO'nun 08.00 ile 10.00 saatlerindeki 5 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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