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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da konuştu:

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimlerde Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:27
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da konuştu:
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimlerde Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayacaklarını söyledi.

        Özdağ, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlerden önce 26 bin olan üye sayılarının 80 bini geçtiğini kaydetti.

        Partisinin yükselişte olduğunu belirten Özdağ, "Biz bu seçimlere Zafer Partisi olarak 79 il ve ilçelerinde tek başımıza gireceğiz. Sadece Kars ve Iğdır'da aday çıkarmıyoruz. Burada HDP'nin karşısında vatansever bir adayı destekleme kararı aldık. Bu seçimleri ittifaksız gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Muhalefeti eleştiren Özdağ, şöyle konuştu:

        "CHP'nin yeni genel başkanı daha genel başkan seçilmeden CHP'deki genel başkan değişikliğinin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Zafer Partisi ile ittifak yapılarak HDP seçmeninin küstürülmesi olarak izah etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Selahattin Demirtaş ile kol kola yol yürümesini biz de öneriyoruz. Daha iyisine layık değiller."

        Özdağ, İYİ Parti'den istifa eden isimler olduğunu hatırlatarak, "İYİ Parti'li arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır." ifadesini kullandı.

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