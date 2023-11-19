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        Bursa'da geri manevra yapan araba havuza düştü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri manevra yapmak isteyen otomobil, havuza düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 00:22 Güncelleme: 19.11.2023 - 00:22
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        Bursa'da geri manevra yapan araba havuza düştü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri manevra yapmak isteyen otomobil, havuza düştü.

        Nazlı B. idaresindeki 16 KB 037 plakalı otomobil, Merinos Parkı'nda bulunan süs havuzunun yanında geri manevra yapmak istedi.

        Yağışın da etkisiyle görüş mesafesi düşen sürücü, geri gelmek isterken aracıyla havuza girdi.

        Sürücü kendi imkanıyla araçtan çıkarak yardım istedi.

        Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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