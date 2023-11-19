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        Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri devrilerek ters döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:33
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        Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri devrilerek ters döndü.

        Gemlik Su Ürünleri Kooperatifine bağlı balıkçı barınağındaki 8 tekne, kuvvetli fırtına sebebiyle alabora oldu.

        Alabora olan teknelerde hasar oluştu.

        Balıkçılar, hasar gören tekneleri kendi imkanlarıyla kıyıya çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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