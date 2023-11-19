Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri devrilerek ters döndü.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifine bağlı balıkçı barınağındaki 8 tekne, kuvvetli fırtına sebebiyle alabora oldu.

Alabora olan teknelerde hasar oluştu.

Balıkçılar, hasar gören tekneleri kendi imkanlarıyla kıyıya çekti.

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