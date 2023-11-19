Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:TVFCengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Hoff, Atakan Topal, Ivanov, Gunter, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Ahmet Can Büyükgöz)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Gjorgiev, Emre Batur, Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan)

Setler: 23-25, 25-18, 28-26, 18-25, 11-15

Süre: 128 dakika (26, 24, 36, 25, 17)

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