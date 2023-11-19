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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:43 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:43
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Hoff, Atakan Topal, Ivanov, Gunter, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Ahmet Can Büyükgöz)

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Gjorgiev, Emre Batur, Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan)

        Setler: 23-25, 25-18, 28-26, 18-25, 11-15

        Süre: 128 dakika (26, 24, 36, 25, 17)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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