Orhangazi'de tavuk yemi yüklü kamyon yandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken yanan tavuk yemi yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.

İstanbul-İzmir Otoyolu seyreden Muhlis Koçu (65) idaresindeki 41 K 6272 plakalı kamyonda, Karsak Kavşağı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kasasında tavuk yemi yüklü olan araçtaki yangını fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

İlk müdahaleyi sürücü Koçu ve yoldan geçenlerin yaptığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kamyonun kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.