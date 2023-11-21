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        İnegöl'de sis etkili oldu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:54
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        İnegöl'de sis etkili oldu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        İlçe merkezi, Mesudiye Alanyurt, Akhisar, Cerrah, Yeniceköy mevkilerinde sabah sis etkili oldu.

        Yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş seyretmek zorunda kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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