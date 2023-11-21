İnegöl'de sis etkili oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

İlçe merkezi, Mesudiye Alanyurt, Akhisar, Cerrah, Yeniceköy mevkilerinde sabah sis etkili oldu.

Yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş seyretmek zorunda kaldı.

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