Cumalıkızık'ın "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesine girmesi hedefleniyor Bursa'da, Osmanlı sivil mimarisinin bozulmadan bugünlere taşındığı 7 asırlık Cumalıkızık Mahallesi'nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından organize edilen "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesine girmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bursa'da, Osmanlı sivil mimarisinin bozulmadan bugünlere taşındığı 7 asırlık Cumalıkızık Mahallesi'nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından organize edilen "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesine girmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında dahil edilen Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık, erken Osmanlı döneminde "vakıf köyü" olarak kurulmasıyla önemli bir geçmişi barındırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle UNWTO'nun "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" projesine geçen yıl aday gösterilen Cumalıkızık, iyileştirme programına girmeye hak kazandı.

Cumalıkızık'ın iyileştirme programından "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesinde yer alması için destinasyon uzmanı Jad Abou Arrage ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri Cumalıkızık'ı ziyaret etti.

Arrage ve bakanlık yetkilileri, daha sonra Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde sektör temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık'ın kentin en önemli değerlerinden olduğunu belirterek, "Şimdi de Dünyanın En İyi Turizm Köyü listesine girerek Cumalıkızık'ın değerine değer katmak istiyoruz. Bakanlığımızın yürüttüğü bu önemli projede başarılı olacağımıza inanıyor, bu amaçla sektör temsilcilerinizin desteği ile çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.