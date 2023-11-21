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        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:42
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        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Gemlik Hamidiye Mahallesi Ilıca Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde kalan işçiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak darbesi alan Suriye uyruklu İbrahim Halil Barho (23) öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Barho'nun cesedi, savcının evdeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Polis ekipleri yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 5 şüpheliyi Bursa'da yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılar, Gemlik Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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