GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Hamidiye Mahallesi Ilıca Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde kalan işçiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak darbesi alan Suriye uyruklu İbrahim Halil Barho (23) öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barho'nun cesedi, savcının evdeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 5 şüpheliyi Bursa'da yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Gemlik Emniyet Müdürlüğüne getirildi.