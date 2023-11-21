Hekim onayı olmadan kullanılan antibiyotik vücutta dirence neden oluyor Bursa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakaya, antibiyotiğe bağlı yan etkilerin azaltılması ve direncin önüne geçilebilmesi için doktorun muayene ve tetkiki sonucu reçete ettiği ilacın eczacının danışmanlığında kullanılması gerektiğini bildirdi.

Bursa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakaya, antibiyotiğe bağlı yan etkilerin azaltılması ve direncin önüne geçilebilmesi için doktorun muayene ve tetkiki sonucu reçete ettiği ilacın eczacının danışmanlığında kullanılması gerektiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karakaya, kulaktan dolma bilgilerle ilaç kullanımının antibiyotik direnci meydana getirdiğini ve toplumsal farkındalık oluşmaması durumunda yakın gelecekte organ nakli, kalp damar ve protez cerrahisi gibi büyük ameliyatların bu dirençli bakteriler nedeniyle yapılamayacak hale gelebileceğini belirtti.

Grip ve nezle halinde antibiyotik kullanılmaması gerektiğini aktaran Karakaya, "Doğru dozda ve uygun sürede kullanılması, grip, nezle gibi virüslerin neden olduğu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaması, uygun olmayan koşullarda saklanan antibiyotiklerin kullanılmaması gerekir. Antibiyotikler ağrı kesici ya da ateş düşürücü değildir. Virüslü mantar enfeksiyonlarında etkisizdir. Direnci önlemek için etkili en iyi yol antibiyotiklerin doğru kullanımıdır." ifadesine yer verdi.

Uygunsuz antibiyotik kullanımının karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki bozuklukların yanı sıra günümüzün en önemli sağlık tehlikelerinden biri olan antibiyotik direnci meydana getirdiğini vurgulayan Karakaya, şu bilgileri verdi:

"Bakteriler, devamlılığını sürdürebilmek ve canlı kalabilmek için antibiyotiklere karşı direnç geliştirirler ve geliştirdikleri bu direnç mekanizmalarını hem genetik olarak alır hem de diğer bakterilere aktarabilirler. Bu dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan dolayı her yıl 700 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Gelecekte organ nakli, kalp damar cerrahisi ve protez cerrahisi gibi büyük ameliyatlar bu dirençli bakteriler nedeniyle yapılamayacak hale gelecektir."