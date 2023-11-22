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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 58'i firari hükümlü 122 kişi yakalandı

        Bursa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 64 zanlı ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:38
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 58'i firari hükümlü 122 kişi yakalandı
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        Bursa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 64 zanlı ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 firari hükümlü yakalandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 64 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 10 kilo 200 gram metamfetamin, 2 kilo 700 gram sentetik kannabinoid, 709 gram esrar, 6 tabanca, 3 tüfek ve suç geliri olduğu değerlendirilen 104 bin 500 lira ele geçirildi.

        Ayrıca, "uyuşturucu madde ticareti yapma, sağlama veya kullanma" suçlarından haklarında 2 ila 8 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 firari hükümlü yakalandı.

        Şüphelilerin ve firari hükümlülerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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