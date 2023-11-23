Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'da bir sünger fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da bir sünger fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Osmangazi ilçesi Armutköy Mahallesi'ndeki fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevlere, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yangın, itfaiyenin kontrol altına alacağı sırada basınçlı tüp tankının patlamasıyla yeniden alevlendi.

        Ekiplerin, 20 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışması yapıldı.

        Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Bursa'da, tartışılan Öğretmenler Günü afişi (2)
        Bursa'da, tartışılan Öğretmenler Günü afişi (2)
        Bursa'da 100 bin TL değerinde sahte içki ele geçirildi; 1 gözaltı
        Bursa'da 100 bin TL değerinde sahte içki ele geçirildi; 1 gözaltı
        Bursa'da gazetecinin aracına silahlı saldırının 2 şüphelisi tutuklandı
        Bursa'da gazetecinin aracına silahlı saldırının 2 şüphelisi tutuklandı
        İznik'te sahte alkol üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        İznik'te sahte alkol üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Bursa'da, tartışılan Öğretmenler Günü afişi
        Bursa'da, tartışılan Öğretmenler Günü afişi
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 58'i firari hükümlü 122 kişi yakalandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 58'i firari hükümlü 122 kişi yakalandı