Bursa'da sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da bir sünger fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Osmangazi ilçesi Armutköy Mahallesi'ndeki fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, itfaiyenin kontrol altına alacağı sırada basınçlı tüp tankının patlamasıyla yeniden alevlendi.

Ekiplerin, 20 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışması yapıldı.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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