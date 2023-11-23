Marmarabirlik yarın ortaklarına 522 milyon lira ödeme yapacak Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), ikinci dilim ödeme kapsamında ortaklarına yarın 522 milyon lira ödeyeceği duyuruldu.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), ikinci dilim ödeme kapsamında ortaklarına yarın 522 milyon lira ödeyeceği duyuruldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bu zamana kadar 1 milyar 815 milyon liralık ürün alımı gerçekleştirdi.

Ürün bedellerini 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik, 4-17 Kasım'da teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak 24 Kasım Cuma günü 522 milyon lira ödeme yapacak. Ödemeler, ortakların Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alımlarına yoğun şekilde devam edildiğini belirterek, ortaklara birinci dilimde 137 milyon lira ödendiğini hatırlattı.

İkinci dilimle ödemelerin 659 milyon liraya ulaşacağını anlatan Asa, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 'Hedefimiz zeytini tarımsal ürünler arasında en çok kazandıran ürün yapmaktır' sözünü söylemiş ve açıkladığımız ürün alım fiyatları ile beklentileri karşılamıştık. Bu kampanya döneminde de Birliğimiz, ortaklarının alın terinin ve emeğinin karşılığını vermiştir. Ayrıca, açıkladığımız alım fiyatlarının tüm zeytin bölgelerindeki üreticiler tarafından da büyük memnuniyetle karşılandığını görmekteyiz. Ürün alımlarının başladığı günden bugüne Marmarabirlik piyasada tek alıcı konumundadır. Üreticimiz bu yıl Marmarabirlik'in kıymetini çok daha iyi anlamıştır. Marmarabirlik ne kadar güçlü olursa ortaklarının refah seviyesi bir o kadar artar, daha fazla destek ve hizmet alır."