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        Bursa'da öğretmenlere 3 gün ulaşım ücretsiz

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yarından itibaren öğretmenlere 3 gün ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:28
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        Bursa'da öğretmenlere 3 gün ulaşım ücretsiz
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yarından itibaren öğretmenlere 3 gün ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kişiselleştirilmiş öğretmen kartlarını kullanan tüm öğretmenlerin 24-26 Kasım'da şehir içi toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebileceği duyuruldu.

        Açıklamada, "Uygulamadan, öğretmen kartı, öğretmen abonman kısa ve öğretmen abonman uzun olmak üzere Bursakart sahibi toplam 16 bin 842 öğretmen yararlanabilecek. BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerine yönelik yapılan ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlarda geçerli olmayacak. Öğretmenler, uygulamadan 'Bursakartlarını okutarak' yararlanabilecek." ifadesi kullanıldı.

        Ayrıca açıklamada, aynı tarihlerde tüm öğretmenlerin Burfaş tesislerinde yaptıkları 1000 lira ve üzeri harcamalarda yüzde 35 parapuan kazanacağı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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