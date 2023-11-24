Osmangazi Belediyesi tesislerinde öğretmenlere özel 3 gün indirim uygulaması başladı Osmangazi Belediyesince, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren tüm öğretmenlere belediye tesislerinde yüzde 25 indirim uygulaması başlatıldı.

Osmangazi Belediyesince, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren tüm öğretmenlere belediye tesislerinde yüzde 25 indirim uygulaması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Dobruca Değirmen Park, Sümbüllü Bahçe Konağı, Haraççıoğlu Sosyal Tesisleri, Macera Bursa, Sarıalan Taş Konak Sosyal Tesisleri, Panorama 1326 Fetih Müzesi ve tesislerde bulunan O Kafe Bu Kafe noktalarında 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel tüm öğretmenlere 24-26 Kasım tarihlerinde yüzde 25 indirim uygulanacağı bildirildi.