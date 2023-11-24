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        Bursa'da tam kapalı bel fıtığı ameliyatlarıyla hastalar kısa sürede taburcu ediliyor

        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tam kapalı bel fıtığı ameliyatlarının gerçekleştirilmeye başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:10
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        Bursa'da tam kapalı bel fıtığı ameliyatlarıyla hastalar kısa sürede taburcu ediliyor
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        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tam kapalı bel fıtığı ameliyatlarının gerçekleştirilmeye başlandığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen, hastanede görevli Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Adnan Demirci, Türkiye'de sayılı sağlık kuruluşlarında uygulanan bu teknikle hastaların ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalktığını, ağrı ve dikiş izi olmadan kısa sürede taburcu edildiğini belirtti.

        Demirci, bel fıtığı tedavisinde dünya genelinde halen mikro cerrahi "altın standart" olarak kabul edilse de tam kapalı bel fıtığı ameliyatlarının gündeme gelmeye başladığına dikkati çekti.

        Ameliyat ettikleri hastalardan olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Demirci, "Bu teknik sayesinde son derece başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Hastalar ameliyat sonrası hemen ikinci saatte ayağa kalkabiliyor, gezebiliyor. Aynı gün taburcu olma ihtimalleri var. Hastalarımıza konfor kazandırıyor." ifadesini kullandı.

        - "Ziyaretime gelenler beni oturur halde görünce şaşırdı"

        Bel fıtığından tam kapalı ameliyatla kurtulan hastalardan Adnan Seven (50) de operasyon öncesi belinde ve kalçasında şiddetli ağrılar yaşadığını aktardı.

        Ağrıları nedeniyle oturamadığını, rahat yemek yiyemediğini bildiren Seven, şöyle devam etti:

        "Fiziksel aktivitelerimi gerçekleştiremiyordum. Çok güçlükler ve ağrılar çektim. Daha sonra Adnan hocamla tanıştık. Kendisi bizi bilgilendirdi. Tam kapalı ameliyat yapacağını söyledi. Ameliyatı oldum. 4-5 saat içinde yürümeye başladım. 40 gün oldu, şu an gayet iyiyim. Herhangi bir ağrım yok. Ameliyat olmadan önce belki de 15-20 kutu ağrı kesici kullandım ama ameliyat olduktan sonra bir tane bile kullanmadım."

        Mustafa Turgut (37) ise iki ay önce bel fıtığı ameliyatı olduğu bilgisini verdi.

        Bacağında uyuşma, güç kaybı ve şiddetli ağrı şikayetleriyle doktora başvurduğunu belirten Turgut, şunları kaydetti:

        "Bana çok konforlu, güzel bir ameliyatın olacağı ve normal hayata dönüşün çok kısa olacağı söylendi. Normalde insanlar bel fıtığı ameliyatı olacağı zaman tereddüde düşer, korkar ama ben bu korkumu aşarak ameliyat oldum. İlk gün ayağa kalktım. Ertesi gün de iyi hissediyordum kendimi. Ağrı hissetmedim. Ziyaretime gelen yakınlarım beni yatar halde bulacaklarını düşünürken oturur halde görünce gayet şaşırdı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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