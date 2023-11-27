Orhangazi Belediyesi Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında deprem bölgesindeki öğretmenleri de unutmadı.

Orhangazi ilçesinde emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Bekir Aydın, görevli öğretmenleri de okullarında ziyaret etti. Deprem bölgesinden Orhangazi’ye gelen öğretmenleri de evlerinde ziyaret eden Aydın, deprem acısının yaşandığı Antakya’da da duygulandıran bir çalışmaya imza attı.

Orhangazi Belediyesi Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamındaki faaliyetlerini Antakya’da da sürdürdü.

İlçeden Bin 103 kilometre mesafedeki deprem bölgesi Antakya’da görev yapan öğretmenlere çiçek yollayan Belediye Başkanı Bekir Aydın, gönderdiği mektupla da "sizi unutmadık" mesajı verdi. Aydın’ın kutlaması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Orhangazi’den bin 103 kilometre mesafeye kurulan sevgi köprüsünde öğretmenlere çiçek hediye edip günlerini kutlayan Başkan Aydın, duygularını anlatan bir de mektup yazdı. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın mektubunda şu ifadelere yer verdi:

" Depremin üzerinden 10 ay geçti. Hafızalarınızdan asla silinmeyeceğini biliyoruz. Ancak acılarınızı birazda olsa perdelemek, yüzünüzde küçücük bir tebessüm bırakmak için yanınızda olduğumuzu, yüzlerce kilometre uzaktaki kardeşlerinizin kalplerinin sizin için attığını bilmenizi isterim.Biliyoruz ki; oradaki tüm kardeşlerimiz, ilim ve bilim ışığı olan siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde, ikinci evleri olan okullarında hayata yeniden tutunuyor, yeniden doğuyorlar.Emekleriniz, katkılarınız için sizlere binlerce kez teşekkür ediyoruz.Rabbim tekrarını yaşatmasın, Devletimizin seferber ettiği imkanları ile yıkılan kentlerimizin en yakın zamanda yenilenmesini, yeni hikayeler, yeni anılar biriktirmenizi temenni eder, selam ve saygılarımı sunarım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."