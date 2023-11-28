Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Anıtkabir ziyaretine gidecek yolcularıyla Bursa'dan hareket eden tur otobüsü çalıntı çıktı

        Bursa'dan Ankara'ya gezi için yolcularıyla hareket eden ve İnegöl ilçesinde durdurulan tur otobüsünün çalıntı olduğu belirlenerek yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anıtkabir ziyaretine gidecek yolcularıyla Bursa'dan hareket eden tur otobüsü çalıntı çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'dan Ankara'ya gezi için yolcularıyla hareket eden ve İnegöl ilçesinde durdurulan tur otobüsünün çalıntı olduğu belirlenerek yasal işlem başlatıldı.

        Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir tur şirketinin Anıtkabir'e düzenlediği gezi programı kapsamında yola çıkan A.I. idaresindeki 16 ASV 658 plakalı otobüs, İnegöl'de yol kontrolünde polis ekiplerince durduruldu.

        Ekipler, yaptıkları araştırmada otobüsün Van Emniyet Müdürlüğünce yaklaşık bir haftadır çalıntı olduğu gerekçesiyle arandığını belirledi.

        İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen 30 yolcu, tur şirketinin gönderdiği başka bir araçla Nilüfer'e döndü. Söz konusu otobüs ise bölgedeki bir parka çekildi.

        Sürücü A.I, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Uludağ'ın üzerinde mercek bulutu görüldü
        Uludağ'ın üzerinde mercek bulutu görüldü
        Anıtkabir'i ziyaret giden yolcuları taşıyan tur otobüsü çalıntı çıktı
        Anıtkabir'i ziyaret giden yolcuları taşıyan tur otobüsü çalıntı çıktı
        ANITKABİR'İ ZİYARET GİDEN YOLCULARI TAŞIYAN TUR OTOBÜSÜ ÇALINTI ÇIKTI
        ANITKABİR'İ ZİYARET GİDEN YOLCULARI TAŞIYAN TUR OTOBÜSÜ ÇALINTI ÇIKTI
        BUDO'nun yarınki 12 seferi iptal edildi
        BUDO'nun yarınki 12 seferi iptal edildi
        Uludağ'da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar görüntülendi
        Uludağ'da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar görüntülendi
        Sevgilisini 2'nci kattan boşluğa itip başında bıçakla bekleyen kadın: Denge...
        Sevgilisini 2'nci kattan boşluğa itip başında bıçakla bekleyen kadın: Denge...