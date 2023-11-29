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        Bursa'da toplu taşıma otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'da, toplu taşıma otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 09:15 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:25
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        Bursa'da toplu taşıma otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bursa’da, toplu taşıma otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Yıldırım ilçesi Mimarsinan Bulvarı'nda, 16 LDM 69 plakalı otomobilin sürücüsü Taner A. (33) şerit değiştirirken aynı istikamette giden 16 AIS 516 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Taner A, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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