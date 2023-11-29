Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00 ila 12.55 saatlerindeki 8 seferi de yapılamamıştı.