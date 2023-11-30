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        Bursa'da kuvvetli sağanakta iş yerinde mahsur kalan kadın kepçeyle kurtarıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde kuvvetli sağanakta iş yerinde mahsur kalan kadın kepçeyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:29
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        Bursa'da kuvvetli sağanakta iş yerinde mahsur kalan kadın kepçeyle kurtarıldı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde kuvvetli sağanakta iş yerinde mahsur kalan kadın kepçeyle kurtarıldı.

        İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki turistik bölge Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi'nde gece etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        İskele Caddesi'ndeki iş yerini kontrol etmek için evinden çıkan Şadıman Sözen (66), sel nedeniyle dükkanında mahsur kaldı.

        Sözen, bölgede çalışma yapan kepçe yardımıyla iş yerinden alınarak güvenli yere bırakıldı.

        Kadının kurtarıldığı anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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