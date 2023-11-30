Bursa'da kuvvetli sağanakta iş yerinde mahsur kalan kadın kepçeyle kurtarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kuvvetli sağanakta iş yerinde mahsur kalan kadın kepçeyle kurtarıldı.

İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki turistik bölge Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi'nde gece etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İskele Caddesi'ndeki iş yerini kontrol etmek için evinden çıkan Şadıman Sözen (66), sel nedeniyle dükkanında mahsur kaldı.

Sözen, bölgede çalışma yapan kepçe yardımıyla iş yerinden alınarak güvenli yere bırakıldı.

Kadının kurtarıldığı anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.