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        Gemlik'te sağanak nedeniyle taşan dere su baskınlarına yol açtı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evlerde su baskını yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:52 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:52
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        Gemlik'te sağanak nedeniyle taşan dere su baskınlarına yol açtı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evlerde su baskını yaşandı.

        İlçeye bağlı Gençali Mahallesi'nden Gemlik Körfezi'ne dökülen Gençali Deresi, aralıklarla etkili olan sağanaktan debisinin yükselmesi dolayısıyla taştı.

        Bu nedenle derenin denizle birleştiği bölgenin yakınındaki köprü ve çevresindeki binalarda su baskını meydana geldi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve İtfaiye Daire Başkanlığı ile Gemlik Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, iki sitenin zemin katlarında bulunan yaklaşık 40 daireyi etkileyen su baskınından yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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