Gemlik'te sağanak nedeniyle taşan dere su baskınlarına yol açtı Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evlerde su baskını yaşandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evlerde su baskını yaşandı.

İlçeye bağlı Gençali Mahallesi'nden Gemlik Körfezi'ne dökülen Gençali Deresi, aralıklarla etkili olan sağanaktan debisinin yükselmesi dolayısıyla taştı.

Bu nedenle derenin denizle birleştiği bölgenin yakınındaki köprü ve çevresindeki binalarda su baskını meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve İtfaiye Daire Başkanlığı ile Gemlik Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iki sitenin zemin katlarında bulunan yaklaşık 40 daireyi etkileyen su baskınından yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.