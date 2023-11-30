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        GÜNCELLEME 3 - Bursa'nın turistik bölgelerinden Tirilye'de sağanak nedeniyle araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:47 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:47
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        GÜNCELLEME 3 - Bursa'nın turistik bölgelerinden Tirilye'de sağanak nedeniyle araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı.

        İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki turistik bölge Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç sürüklenerek hasar aldı.

        Mahallede ve sahil şeridinde su, çamur ve taş birikintileri oluştu. Sahildeki kafe ve restoranların masa ve sandalyeleri zarar gördü. Tirilye sakinleri, ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), Mudanya Belediyesi ile diğer kurumlara bağlı ekipler, yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

        - "30 iş yeri, 10 ev ve 20 araçta zarar var"

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Tirilye'ye gelerek yetkililerden ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı.

        Demirtaş, AA muhabirine, yağışın saat 01.00'e doğru başladığını söyledi.

        Metrekareye 55 kilogram yağış düştüğünü, Büyükşehir Belediyesinden takviye ekipler istediklerini belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

        "Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, ilçe belediyemiz, AFAD'ımız, Kaymakamlığımız gece yağmur başladıktan sonra tüm personelimizle buradaydık. Çok kısa bir zaman içerisinde, 5-10 dakika içerisinde olaya intikal edildi. Hemen çalışmalara başlandı. Çok ciddi bir yağmur yağdı. Burada 100'ün üzerinde personel, 30'un üzerinde araç var. 16 vatandaşımız suda mahsur kalmıştı. Onlara hemen güvenli bir ortam oluşturduk. 2 vatandaşımızın çok hafif bir yaralanması vardı. Onların ciddi anlamda sağlık problemlerinin olmadığını biliyoruz. 30 iş yeri, 10 ev ve 20 araçta zarar var. Zarar tespit komisyonumuz oluşturuldu ve çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyor."

        Tirilye dışında başka hasar yaşanan bölge olmadığını bildiren Demirtaş, kent merkezinde Ankara Yolu Caddesi'nde gece geç saatlerde oluşan büyük su birikintilerinden kaynaklanan olumsuzluğun giderildiğini sözlerine ekledi.

        - Sel anı iş yerinin güvenlik kamerasında

        Sel sularının yüksek kesimlerden daha alçaktaki bölgeye ulaşma anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde sel sularının şiddetli şekilde Tirilye'nin yüksek kesimlerinden sahile doğru akması yer alıyor.

        - Temizlik sürüyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ, Ulaşım, Park ve Bahçeler, Tarım ve Peyzaj AŞ, itfaiye ve zabıta birimlerinden 410 personel ve 140 araçla, su baskınlarının hemen ardından çalışma başlatıldı.

        Sel sularının taşıdığı çamurlarla kaplanan yollar iş makineleriyle temizlenirken, ev ve iş yerlerini basan sular da BUSKİ ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, selin izlerini tamamen silene kadar bölgedeki çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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