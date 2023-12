Bursa'da makine sektörlerini buluşturan fuarda 1,5 milyar dolarlık ticaret hedefleniyor

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da, 21. Metal İşleme Teknolojileri, 14. Sac İşleme Teknolojileri ile 20. Otomasyon fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı ile 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi öngörülüyor.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 29 Kasım'da açılan fuarda 400'ü aşkın firma ürünlerini sergiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği organizasyonda 40 bin metrekare alanda robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgahlara kadar son teknoloji inovasyon ürünleri bulunuyor.

Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Avrupa'daki çok sayıda ülkeden katılımcının yer aldığı fuarda 1,5 milyar dolarlık ticarete imza atılması hedefleniyor.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Derya Erdoğan, AA muhabirine, TÜYAP Makine Fuarları Grubu olarak her yıl 4 ilde 5 ayrı makine fuarı organize ettiklerini söyledi.

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nın yüzde 70 yerli üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, yarın sona erecek fuarda yurt dışından onlarca ülkeden 2 binin üzerinde ziyaretçiyi konuk edeceklerini aktardı.

Fuarın geniş bir yelpazede üretici ve alıcıları buluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Fuar birçok sektörü kapsıyor. Havacılıktan gemi inşaat sanayisine, kalıptan otomasyona, medikalden plastiğe kadar imalatın olduğu her organizasyon için her sektör kolundan ziyaretçiler var. Şu an 400'ün üzerinde firma var. 25 ülkeden de katılım söz konusu. Fuarda her yıl 1,5 milyar dolarlık iş hacmi oluşuyor. Bu yıl da aynı hedefle devam ediyoruz. Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir işi organize ettiğimizi, destek verdiğimizi düşünüyoruz. Fuarda 400 firma 600'den fazla farklı ürünü sergiliyor. Bu makineler sac işleme, lazer işleme, otomasyon, yazılım gibi farklı ürün gruplarından oluşuyor."

- "Rusya ve İran'dan da ciddi katılımcılar var"

MİB Genel Sekreteri ​​​​​​​Zülfikar Kılıç da etkinliğe Türkiye'nin önde gelen makine imalatçılarının katıldığını anlattı.

Fuarın her yıl yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Kılıç, "Üyelerimizden birçoğu fuara katılmak istemelerine rağmen yer bulamıyor. Artık marka olmuş bir fuar." dedi.

Kılıç, fuara Avrupa'nın birçok ülkesinden ziyaretçilerin geldiğine değinerek, "Rusya ve İran'dan da ciddi katılımcılar var. Fuar zaten marka haline geldiği için önümüzdeki yıllarda yabancı ziyaretçi sayısı daha da artacak. Fuarda özellikle CNC takım tezgahları, lazerler, 3D yazıcılar ve sac işleme makineleri yoğun ilgi görüyor." ifadesini kullandı.

- "Fuarda yeni işbirliklerine imza atılacak"

TİAD Genel Sekreter Yardımcısı Samet Burçin Aydoğmuş ise dernek olarak BUMATECH fuarlarını uzun yıllardır desteklediklerini belirtti.

Fuara dernek üyesi yüzde 70'i imalatçı yaklaşık 30 firmanın katılım sağladığını bildiren Aydoğmuş, şöyle konuştu:

"Fuarda yeni işbirliklerine imza atılacak. Takım tezgahları sektörü 140 ülkeye ihracat yapıyor. Bunların da büyük çoğunluğunu sac işleme ve sac şekillendirme makineleri oluşturuyor. Önümüzdeki yıllar için özellikle Güney Amerika ve Kuzey Afrika ülkeleri hedef pazarlarımız. Fuarda özellikle Kuzey Afrika ülkelerinden ziyaretçiler var. Ayrıca, Ticaret Bakanlığının da desteğiyle alım heyetleri geliyor. TÜYAP ile işbirliği içinde alım heyeti ülkeleri belirliyoruz. İmalatçı üyelerimizin daha fazla müşteriye ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz. Fuar çok verimli geçiyor. Ziyaretlerin satışa dönüşeceğini öngörüyoruz. Yıl sonu itibarıyla sektörü bir bütün olarak ele aldığımızda takım tezgahları anlamında Türkiye iç pazarında yaklaşık 2 milyar dolarlık bir makine kullanımına ulaşılacağını düşünüyoruz. İhracat tarafında da yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz."