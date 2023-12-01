Uludağ, kasımda yağan karla turizm sezonunu erken açacak

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a bu sene erken düşen kar, sezonun açılışını öne çekti.

Son yıllarda kar yağışının geç gelmesi nedeniyle turizm sezonunun kısa sürdüğü Uludağ'da bu yıl kasımda kar yağması, yeni sezona ilişkin beklentileri artırdı.

Ay ortasında başlayan ve belirli aralıklarla devam eden yağışın ardından oteller ve kayak pistlerinde yeni sezon hazırlıklarında sona gelindi.

Geçen yıl 18 Aralık'ta sezona "karsız" başlayan işletmeciler, bu sene 8 Aralık'ta açacakları yeni sezonda pistlerde kayakseverleri ağırlayacak.

Kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve teleferikle de ulaşılabilen Uludağ'da, 5 binden fazla yatak kapasiteli otel ile bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhaneler bulunuyor.

Uludağ'ın iki farklı yerleşim bölgesindeki otellerde konaklayanlar, 300 ila 1980 metre uzunluklarındaki 20 kayak pistinde her türlü kış sporunu yapabilecek.

- Önceki sezonun açılması ocak ayının sonunu bulmuştu

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, AA muhabirine, Uludağ'da son yıllarda karın yılbaşı sonrası yağdığını söyledi.

Geçen sezon 28 Ocak'ta yağan kardan sonra kayak sezonunun açıldığını belirten Usta, "Uludağ'a 1980'li yıllarda kar kasım ayında yağardı. Son yıllarda çok geç yağdı. Bu yıl kasım ayında kar gördük. Bu kar yağışı sağlam bir kış geçireceğimizin göstergesi oldu. Hem esnaf olarak aynı zamanda eğitmenler olarak da pozitif bakıyoruz. Bu sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Usta, son yıllardaki kuraklık nedeniyle kış turizmi için yerli turistlerin bile yurt dışındaki tesislere gittiğini anlattı.

Şu an birkaç otelin açık olduğunu ancak en geç 10 Aralık'ta tüm tesislerin hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sezon 28 Ocak'ta kar yağdı. 5 günlük kar yağışının ardından sezonu açmıştık. 1980'li yıllarda kasım ayında kar yağardı. Son birkaç yıldır neredeyse hiç kar yağmıyor. Şu an biz 1980'li yılları yaşıyoruz. Hava soğuk ve yeniden kar yağışı da bekleniyor. Bu, iyi bir sezon geçireceğimizin habercisidir. Türkiye'de en fazla parkura sahip pist, Uludağ'da bulunuyor. Uluslararası yarış yapılabilecek kapasitede pistlerimiz var. Ayrıca tatilciye hizmet verebilecek acemi pistleri var. Önümüzdeki hafta Uludağ'da kayak sezonuna başlarız. Bizim için sevindirici. Türkiye'de 400 kayak öğretmenimiz var. Bunun 200'ü Uludağ'da görev yapıyor. Uludağ'ın büyükşehirlere olan yakınlığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle çok rağbet görüyor. Uludağ kış turizminde ülkemizin kalbidir."

- "Kayakseverler bu sene kara doyacak gibi görünüyor"

Kervansaray Otel'in işletmecisi Cemil Sezgin, 2008'den bu yana Uludağ'da çalıştığını belirtti.

Yeni sezon için hazırlıkların sonuna geldiklerini anlatan Sezgin, şu ifadeleri kullandı:

"İlk kar yağdı, ikinci parti kar da yağdı. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Misafirlerimiz için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Hazırlıklarımızı yaptık. Sezonu 8 Aralık'ta açıyoruz. Ayrıca normalde sezon kapanışını 27 Mart gibi yapıyorduk. Bu sezon ramazan ve Ramazan Bayramı dahil açmayı planlıyoruz. Yani 15 Nisan'a kadar sezonu uzatmayı planlıyoruz. Uzun zamandır kasımda kar yağmıyordu. En son 3 yıl önce 12 Aralık'ta sezonu açmıştık. Bu sene ondan daha erken bir açılış yapacağız. İnşallah daha da güzel bir sezon bekliyoruz."

Sezgin, her bütçeye uygun konaklama tesislerinin bulunduğu Uludağ'da gecelik 3 bin liraya da 20 bin liraya da konaklanabildiğini aktardı.

Fiyatların dönemlere göre değiştiğini dile getiren Sezgin, şunları kaydetti:

"Uludağ'da 35'in üzerinde otel hizmet veriyor. Şu anda kar erken yağdığı için özellikle Arap misafirler Uludağ'ı ziyaret ediyor. Gelip oda soruyorlar ama hazırlıklarımız olduğu için kabul edemiyoruz. Bu misafirlerimiz 12 ay açık olan tesislerde kalıyorlar. 8 Aralık itibarıyla da diğer tesislerin açılmasını bekliyoruz. Sezon bu sene erken başladı. Geçen yıl 'Kar var mı?' sorularıyla karşılaşıyorduk. Bu yıl muhtemelen bu tür telefonlar almayacağız. İnşallah güzel ve uzun bir sezon olacak. Kar erken geldi ve yeni yağışlar bekleniyor. Kayakseverler bu sene kara doyacak gibi görünüyor."