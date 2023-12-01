Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Deniz Otobüslerinin öğleden sonra ve akşam seferleri iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin bugün öğleden sonra ve akşamki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Deniz Otobüslerinin öğleden sonra ve akşam seferleri iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin bugün öğleden sonra ve akşamki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

        Ayrıca saat 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dalgalara kapılan 1 liseliye ulaşıldı!
        Dalgalara kapılan 1 liseliye ulaşıldı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        TikTok TBMM'ye geliyor
        TikTok TBMM'ye geliyor
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması

        Benzer Haberler

        Uludağ, kasımda yağan karla turizm sezonunu erken açacak
        Uludağ, kasımda yağan karla turizm sezonunu erken açacak
        Bursa'da makine sektörlerini buluşturan fuarda 1,5 milyar dolarlık ticaret...
        Bursa'da makine sektörlerini buluşturan fuarda 1,5 milyar dolarlık ticaret...
        Büyükorhan'daki Gedikler Göleti ve Sulaması çiftçinin hizmetine sunuluyor
        Büyükorhan'daki Gedikler Göleti ve Sulaması çiftçinin hizmetine sunuluyor
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, şiddetli yağıştan etkilenen Tirily...
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, şiddetli yağıştan etkilenen Tirily...
        BBDSO'dan "Mahler Akşamı" konseri
        BBDSO'dan "Mahler Akşamı" konseri
        Bursa'da tarihi eser operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı
        Bursa'da tarihi eser operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı