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        Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 4'ü daha fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 00:22 Güncelleme: 02.12.2023 - 00:22
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        Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 4'ü daha fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

        BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle gerçekleştirilememişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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