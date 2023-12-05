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        Bursa'da kuyumcudan silah tehdidiyle bilezik çalan maskeli gaspçı yakalandı

        Bursa'da silah tehdidiyle kuyumcudan 8 bilezik çalan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:42
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        Bursa'da kuyumcudan silah tehdidiyle bilezik çalan maskeli gaspçı yakalandı
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        Bursa'da silah tehdidiyle kuyumcudan 8 bilezik çalan şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına yüzü maskeli halde gidip tabancayla çalışanları tehdit ederek 8 bilezik çaldıktan sonra motosikletle kaçan gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, parmak izi ve güvenlik kameralarından belirledikleri şüphelinin Emre V. olduğunu, bu kişinin Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti.

        Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Emre V'yi yakaladı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        - Olay güvenlik kamerasında

        Kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası kayıtlarında, yüzü maskeli soyguncunun poşete sarılı tabancayla içeri girdiği, çalışanları tehdit ederek bilezikleri poşete koydurduğu sırada bir müşterinin geldiği görülüyor.

        Bu sırada dışarı çıkan şüphelinin, motosikletiyle kaçması da kayıtlarda yer alıyor.

        Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi'ndeki kuyumcuya geçen pazartesi gelen yüzü maskeli kişi, bilezik alacağını söyleyerek çalışanlarla pazarlık yaptıktan sonra dükkandan ayrılmıştı.

        Aynı dükkana dün yine yüzü maskeli halde motosikletiyle gelen zanlı, pazarlık yaptıktan sonra dışarı çıkıp motosikletinden aldığı tabancayla geri dönmüş daha sonra çalışanları tehdit ederek 8 bileziği çalıp kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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