Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 1050 polisin katıldığı operasyonda 83'ü firari hükümlü 238 kişi yakalandı

        Bursa'da bazı suçlardan aranan şüpheliler ile haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik operasyonda 238 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:49 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 1050 polisin katıldığı operasyonda 83'ü firari hükümlü 238 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da bazı suçlardan aranan şüpheliler ile haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik operasyonda 238 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan aranan, bazılarının hakkında mahkemelerce verilen hapis ve para cezaları kesinleşen 238 kişinin adreslerini teknik ve fiziki takiple tespit etti.

        Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla sabaha karşı 250 ekipte 1050 polisin katılımıyla 245 adrese dron destekli operasyon düzenlendi.

        "Uyuşturucu ticareti yapmak"tan 16 yıl 6 ay hapis cezası verilen Mustafa T, "kasten öldürme"den 14 yıl 2 ay hapse mahkum edilen İbrahim K, terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İbrahim D'nin aralarında bulunduğu 83 firari hükümlü ile para cezaları olan 14 kişinin yakalandığı operasyonda, 141 şüpheli de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor
        Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri

        Benzer Haberler

        Sokağa terk edilen cins kediler sahiplendirilmeyi bekliyor
        Sokağa terk edilen cins kediler sahiplendirilmeyi bekliyor
        Bursa'da "Zeki Müren'i Anma Konseri"
        Bursa'da "Zeki Müren'i Anma Konseri"
        Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi, gözyaşı döktü (2)
        Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi, gözyaşı döktü (2)
        GÜNCELLEME - Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşınd...
        GÜNCELLEME - Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşınd...
        Bursa'da eski eşine nafaka ödemeyen 81 yaşındaki kişi tutuklandı
        Bursa'da eski eşine nafaka ödemeyen 81 yaşındaki kişi tutuklandı
        Bursa'da gece kulübüne yönelik silahlı saldırının sanıkları yargılanıyor
        Bursa'da gece kulübüne yönelik silahlı saldırının sanıkları yargılanıyor