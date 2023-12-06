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        Bursa'da depremin ardından boşaltılan Mudanya Belediyesi hizmet binasında test ve incelemeler başlatıldı

        Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir gereği boşaltılan Mudanya Belediyesinin ana hizmet binasının depreme dayanıklılığı konusunda test ve inceleme süreci başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:42
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        Bursa'da depremin ardından boşaltılan Mudanya Belediyesi hizmet binasında test ve incelemeler başlatıldı
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        Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir gereği boşaltılan Mudanya Belediyesinin ana hizmet binasının depreme dayanıklılığı konusunda test ve inceleme süreci başlatıldı.

        Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum tarafından ilgili mevzuat kapsamında yürütülen test ve incelemeler sonucunda çıkacak raporun ardından gerekli işlemler yapılacak.

        Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz; Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, İmar ve Şehircilik Müdürü Cihan Cengiz, Fen İşleri Müdürü Sadık Sadıkoğlu, Kentsel Tasarım Müdürü Cemile Öztürk ve Yapı Kontrol Müdürü Sevgi Semerci'nin hazır bulunduğu yüzeysel inceleme çalışmalarına katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkyılmaz, gerek Mudanya gerekse de Marmara Bölgesi merkezli artçı sarsıntıların sürdüğünü bildirdi.

        Muhtemel bir felaketi en az hasarla atlatmak için tüm ekiplerle hazır halde olduklarını kaydeden Türkyılmaz, "Önceliğimiz, belediye çalışanlarının ve işlemler için belediyemize gelmek zorunda kalan Mudanyalı hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak. Bu sebeple ana binamızda bulunan birimlerimizi, belediyemizin diğer ek hizmet binalarına yerleştirdik. Depreme karşı dirençli ve güvenli bir kent oluşturmayı hedefliyoruz. Hepimize tekrar geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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