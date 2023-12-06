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        GÜNCELLEME - Bursa'da kuyumcudan silah tehdidiyle bilezik alan maskeli gaspçı yakalandı

        Bursa'da bir kuyumcudan, çalışanları silahla tehdit ederek 8 bilezik alan maskeli gaspçı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:20
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        GÜNCELLEME - Bursa'da kuyumcudan silah tehdidiyle bilezik alan maskeli gaspçı yakalandı
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        Bursa'da bir kuyumcudan, çalışanları silahla tehdit ederek 8 bilezik alan maskeli gaspçı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına yüzü maskeli halde gidip tabancayla çalışanları tehdit ederek 8 bilezik aldıktan sonra motosikletle kaçan gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.

        Yaklaşık 300 güvenlik kamera kaydını inceleyen ekipler, söz konusu motosikletin marka ve modelini tespit etti. Bunun üzerine bu markaları satan bayilerle iletişim kuruldu.

        Marka model üzerinden satışı yapılan motosikletlere ulaşan ekipler, şüpheli Emre V'nin (26) bir bayiden 3 ay önce motosiklet aldığını ve parasını ödemediğini, daha önce "yağma" suçuna karıştığını belirledi.

        Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, güvenlik kameralarından belirledikleri şüphelinin Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti. Emre V, bu bölgede ormanlık alanda yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        - Bilezikleri borçlarını ödemek için gasbettiğini itiraf etti

        Emre V'nin ifadesinde, tütün satışı yaptığı işi nedeniyle biriken borçlarını ödeyemediği, bunun için kuyumcu soymaya karar verdiği, ilk gelişinde buna cesaret edemeyince çıktığı kuyumcu dükkanına ertesi gün tekrar gelerek bilezikleri gasbettiği itirafında bulunduğu öğrenildi.

        Emre V, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişinin gasbettiği bilezikler ise polislerce ele geçirilerek kuyumcuya teslim edildi.

        Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi'ndeki kuyumcuya geçen pazartesi gelen yüzü maskeli kişi, bilezik alacağını söyleyerek çalışanlarla pazarlık yaptıktan sonra dükkandan ayrılmıştı. Aynı dükkana dün yine yüzü maskeli halde motosikletiyle gelen zanlı, pazarlık yaptıktan sonra dışarı çıkıp motosikletinden aldığı tabancayla geri dönmüş daha sonra çalışanları tehdit ederek 8 bileziği çalıp kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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