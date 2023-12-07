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        Bursa'da "KKTC Emlak Zirvesi"nin açılışı gerçekleştirildi

        KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Önemli olan KKTC'deki topraklara sahip çıkmak, yabancılara kaptırmamak. Emlak ve inşaat sektöründeki kardeşlerimi yatırımlarından dolayı kutluyorum ama o topraklarda yapılan emlakların yabancılar değil, bizler tarafından da sahip çıkılmasıdır esas isteğim ve temennim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 21:59 Güncelleme: 07.12.2023 - 22:04
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        Bursa'da "KKTC Emlak Zirvesi"nin açılışı gerçekleştirildi
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        KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Önemli olan KKTC'deki topraklara sahip çıkmak, yabancılara kaptırmamak. Emlak ve inşaat sektöründeki kardeşlerimi yatırımlarından dolayı kutluyorum ama o topraklarda yapılan emlakların yabancılar değil, bizler tarafından da sahip çıkılmasıdır esas isteğim ve temennim." dedi.

        Ataoğlu, KKTC inşaat firmalarından Döveç Group ve Bursa'daki iş ortağı Gayrimenkul Yeri firmasının düzenlediği "KKTC Emlak Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Bursa'ya daha önce farklı etkinliklere katılmak üzere geldiğini anımsattı.

        Emlak ve inşaat sektörü konusunda hassas olduğunu belirten Ataoğlu, KKTC'nin güzelliğinin anlatmakla değil, yaşamakla öğrenileceğini söyledi.

        Ataoğlu, KKTC topraklarının Türkler dışına satılmasını arzu etmediklerini anlatarak, "Bizler bugünlere gelmişsek anavatan Türkiye sayesinde. Bugün baktığınız zaman KKTC'de var olan bizler gökten zembille inmedik. Anavatanın bağrından kopup gidenlerdeniz biz." diye konuştu.

        Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenler sayesinde bugün buralara geldiklerini vurgulayan Ataoğlu, şunları kaydetti:

        "Barış Harekatı günlerini çok iyi bilen birisi olarak Bakanlar Kurulu'nda sonuna kadar ısrar etmeye devam edeceğim. Niye yabancıların benim şehitlerimin savunduğu toprakları almasına müsaade edeyim. Arkamızda 90 milyon var. Önemli olan KKTC'deki topraklara sahip çıkmak, yabancılara kaptırmamak. Emlak ve inşaat sektöründeki kardeşlerimi yatırımlarından dolayı kutluyorum ama o topraklarda yapılan emlakların yabancılar değil, bizler tarafından da sahip çıkılmasıdır esas isteğim ve temennim. Ülkemizin turizm, inşaat ve eğitim sektöründe önü açıktır."

        Gayrimenkul Yeri Kurucusu Elif Canıgüleç Tekin de KKTC'nin, eşsiz coğrafyası, zengin kültürü ve yatırım fırsatlarıyla dünyanın ilgi odağı durumunda olduğunu söyledi.

        Tekin, KKTC'de önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, "Bugün dünyanın yaklaşık 40 ülkesinden insanlar yoğun bir şekilde KKTC'de emlak yatırımı yapıyor. Çünkü buradaki gayrimenkul yatırımları, döviz kazancı açısından altın değerinde fırsatlar sunuyor. Yüksek kira getirileri ve değer artışı potansiyeli, yatırımcıları ekonomik olarak cezbediyor." diye konuştu.

        Döveç Group Direktörü Burçin Döveç de KKTC'nin sadece doğal güzellikleriyle değil, değerli bir yatırım alanı olarak da öne çıktığını kaydetti.

        "KKTC Emlak Zirvesi" kapsamında 9 Aralık'a kadar ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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