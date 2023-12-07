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        BBDSO'dan "Dünya Engelliler Günü" konseri

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Dünya Engelliler Günü" konserinde Ukraynalı keman sanatçısı solist Oksana Kudrynetska'yı konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 23:09 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:09
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        BBDSO'dan "Dünya Engelliler Günü" konseri
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Dünya Engelliler Günü" konserinde Ukraynalı keman sanatçısı solist Oksana Kudrynetska'yı konuk etti.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Theodore Kuchar yönetti.

        Gecede "Senfonik Konçertant" ve "Senfoni No:41 Kv.551" gibi eserleri solistler BBDSO eşliğinde seslendirdi.

        Konser sonunda konuk sanatçı, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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