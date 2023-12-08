Bursa'da "Diriliş Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Bursa'da İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Diriliş Buluşmaları" programında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, TOFAŞ Spor Salonu'ndaki programda, etkinlik kapsamında bugün Filistin için bir araya geldiklerini söyledi.

Filistin'in, İsrail karşısında kazanacağını dile getiren Yıldırım, "Hiç tereddüt etmeyin. Şu anda Filistin ordusu her dakika zafere adım adım yaklaşıyor. Ölüyoruz, çocuklar katlediliyor ama dünya ayağa kalktı. Filistin ordusu ateş ediyor, vuruyor ve inşallah o İsrail'i, o zalimleri o topraktan kovacak. Bunu çok yakında göreceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, bir avuç Müslüman'ın siyonizmi yerle bir edeceğini belirterek, "Her geçen gün İsrail kaybediyor. Sadece medya gücü onlarda olduğu için kayıplarını saklayabiliyorlar. Öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 10 bini geçti, İsrail bunu saklıyor." ifadelerini kullandı.

"Diriliş Buluşmaları" programının Türkiye'nin tüm illerinde yapılacağını anlatan Yıldırım, "Bugün Filistin olur, yarın Doğu Türkistan olur, başka bir gün Keşmir olur, başka bir gün başka bir mesele olur. Ama artık diriliyoruz, ayağa kalkıyoruz, yürüyoruz. Tarihe de sahip çıkacağız. Halkımızla beraber olacağız. Hep birlikte bütün zalim sistemleri yerle bir edeceğiz." dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılması için dünya liderlerine seslenen Yıldırım, "Siz bu kapıyı açmazsanız Allah'ın izniyle bu topluluk yavaş yavaş büyüyecek ve bu kapıyı açmak için harekete geçecek. Şu anda İsrail Gazze'de yeniliyor ama kadın ve çocuklardan intikam alıyor. Çünkü bunlar zalim. Kadın ve çocuklara dua edin. İsrail'i yenen Filistin ordusuna ve askerlerine de buradan selam söyleyin." diye konuştu.

Programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gönderdiği video mesaj, katılımcılara izletildi.

Konuşmacıların İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadığı program, okunan duayla sona erdi.