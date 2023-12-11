BDT, "Mai ve Siyah", "Harikalar Mutfağı" ve "Şair, Şiir Şuur" oyunlarını sahneleyecek Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), bu hafta 3 oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), bu hafta 3 oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden Ceren Olpak tarafından uyarlanan "Mai ve Siyah", Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 12-15 Aralık'ta saat 20.00'de, 16 Aralık'ta ise saat 15.00 ve 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

Çocuk oyunu "Harikalar Mutfağı" da 11-17 Aralık'ta saat 14.00'te aynı sahnede tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

"Şair, Şiir, Şuur" oyunu ise 14-16 Aralık'ta saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sahneye koyulacak.