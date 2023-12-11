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        Santralin 4 milyon avro istenen bakımı yerli imkanlarla 100 bin avroya yapılıyor

        SİNAN BALCIKOCA - Avrupa'nın en büyük santralleri arasında bulunan 25 yıllık Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde kapsamlı bakım çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:08
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        Santralin 4 milyon avro istenen bakımı yerli imkanlarla 100 bin avroya yapılıyor
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        SİNAN BALCIKOCA - Avrupa'nın en büyük santralleri arasında bulunan 25 yıllık Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde kapsamlı bakım çalışması gerçekleştiriliyor.

        Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren, 28 Kasım 1998'de dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve başbakanı Mesut Yılmaz tarafından açılan santralde çevreci anlayışla çeyrek asırdır doğal gazdan elektrik enerjisi elde ediliyor.

        Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça bölgesinde 655 dönüm arazide yer alan 1432 megavat kurulu güce sahip santralin uzun ömürlü olması için bakımları da düzenli yapılıyor.

        EÜAŞ bünyesindeki yerli mühendis ve teknisyenlerle gerçekleştirilen bakım çalışmalarıyla tasarruf sağlanıyor. Yurt dışı firmaların 4 milyon avro talep ettiği bakım işlemi 100 bin avro maliyetle yerine getiriliyor.

        Geçen ay kapsamlı bakıma alınan santralde elektrik elde edilen gaz türbinleri ve elektrik üretiminde kullanılan diğer ekipmanlar en ince ayrıntısına kadar elden geçiriliyor.

        Eskiyen parçalar yenilenirken türbinlerden birinde bulunan 95 ton ağırlığındaki rotor (döneç), 12 yıl sonra bulunduğu yerden özel vinç yardımıyla çıkarılarak bakım alanına taşındı.

        55 personelin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüğü bakım çalışmalarının ocak ayının ikinci haftası tamamlanması öngörülüyor.

        - "Santralin ömrünü en az 25 yıl daha uzattık"

        Santralin İşletme Müdürü Ufuk Sezgin, AA muhabirine, "major" adı verilen kapsamlı bakım çalışmasının geçen ay başladığını ve yaklaşık 60 günde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

        En önemli aşama olan rotorun yerinden çıkarılarak bakıma alınmasını başarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Sezgin, "Geçmişte bu bakım çalışmaları yurt dışı firmalarca yapılıyordu. 3 ila 4 milyon avro gibi maliyeti oluyordu. Biz bunu 100 bin avro gibi çok daha düşük maliyete yapıyoruz." dedi.

        Sezgin, bakım çalışmalarıyla santralin ömrünü uzattıklarını vurguladı.

        Bu sayede özellikle eş değer çalışma süresinin 8 binden 12 bin saate, yanma odaları bakımının 48 bin saate çıktığı bilgisini veren Sezgin, şöyle devam etti:

        "Hareketli kanatların çalışma saatleri arttı, bu da bize ayrı bir avantaj sağladı. Santralimiz Bursa'nın elektrik ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. Yaptığımız bakım çalışmalarıyla santralin ömrünü en az 25 yıl daha uzattık. Bakımda tamamen yerli mühendislerle çalışıyoruz. Parçalarda da ilerleyen dönemde dışa bağımlılığı azaltacağız."

        Sezgin, "Gaz türbininin kanatlarının yerlileştirilmesi noktasında TEI (TUSAŞ Motor Sanayi AŞ) ile çalışmalara başladık. Japonya'dan aldığımız malzemeleri Türkiye'de üreterek ülke ekonomisine katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

        - "Şebekeye kesintisiz elektrik vermek için böyle bakımlara önem veriyoruz"

        Santralin Türbin Bakım Servisi Başmühendisi Selçuk Kocaman ise bakım çalışmaları kapsamında en önemli iş olan rotorun indirilmesini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Kapsamlı bakımın EÜAŞ bünyesindeki yetkin personel tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Kocaman, şunları kaydetti:

        "Gaz türbini 4 hareketli, 4 sabit kanattan ve bunlara bağlı yanma odaları ile gaz geçiş parçalarından oluşuyor. Biz bu bakımlarda parçaların değişimini yapıyoruz. Her bir parçanın eş değer işletme saati var. Bu parçalar 12 bin saatte periyodik olarak kontrol ediliyor. Şu anki bakım 48 bin saatte bir yapılan bakım. Bu parçaların değişimi yapılarak bakım tamamlanıyor. Böyle bir bakımı 100 bin avroya tamamlayacağız. Elektrik enerjisi üretiminde devamlılık çok önemli. Şebekeye kesintisiz elektrik vermek için böyle bakımlara önem veriyoruz. Sürdürülebilir enerji için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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