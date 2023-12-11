Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı yıl bitmeden tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı

        CEM ŞAN - Türkiye'nin ihracatta lokomotif sektörü otomotiv endüstrisinin yan sanayisi, 11 ayda 13 milyar 47 milyon 73 bin dolar dış satımla yıllık bazda en iyi performansın sergilendiği 2022'yi geride bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı yıl bitmeden tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CEM ŞAN - Türkiye'nin ihracatta lokomotif sektörü otomotiv endüstrisinin yan sanayisi, 11 ayda 13 milyar 47 milyon 73 bin dolar dış satımla yıllık bazda en iyi performansın sergilendiği 2022'yi geride bıraktı.

        AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye otomotiv endüstrisi Ocak-Kasım 2023'te, geçen yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 14 artırarak 31 milyar 829 milyon 190 bin dolara taşıdı.

        Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan "yan sanayi" ihracatı, ocak-kasım döneminde, genel otomotiv ihracatından yüzde 41 pay alarak 13 milyar 47 milyon 73 bin dolara ulaştı.

        Yan sanayi ihracatı, 2022'de yıllık bazda gerçekleştirilen 12 milyar 983 milyon 442 bin dolarlık yan sanayi dış satımını 11 ayda aşarak rekor kırdı.

        Ocak-Kasım 2023'te yurt dışına geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 daha fazla ürün satıldı.

        200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye yan sanayi ürünü gönderilen 2022'nin ocak-kasım döneminde ihracat, 11 milyar 864 milyon 491 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

        - Rusya'ya 11 aylık ihracatta yüzde 51 artış

        Tüm zamanların en yüksek yıllık rakamına ulaşan Türkiye otomotiv yan sanayi firmalarının en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

        Almanya'ya ocak-kasım dönemindeki dış satım 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 2 milyar 738 milyon 724 bin dolardan 2 milyar 987 milyon 969 bin dolara çıktı.

        En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan Rusya'ya dış satımda yüzde 51,4 artış sağlandı. 2022'nin ocak-kasım döneminde 585 milyon 10 bin dolarlık yan sanayi ürünü satılan Rusya'ya bu yılın aynı döneminde 886 milyon 125 bin dolarlık ihracat yapıldı.

        Üçüncü sıradaki İtalya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 9 artışla 727 milyon 987 bin dolardan 793 milyon 428 bin dolara geldi.

        4'üncü sıradaki ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 2,88 azalışla 784 milyon 23 bin dolara geriledi, 5'inci sıradaki Fransa'ya yüzde 16,9 artışla 782 milyon 101 bin dolara yükseldi.

        Yan sanayi ihracatında Birleşik Krallık 689 milyon 740 bin dolarla 6'ncı, İspanya 626 milyon 403 bin dolarla 7'nci, Polonya 535 milyon 262 bin dolarla 8'inci, Romanya 448 milyon 794 bin dolarla 9'uncu, Belçika ise 322 milyon 707 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

        Otomotiv yan sanayi sektörünün son 10 yıldaki ihracat verileri şöyle:

        Yıl İhracat rakamı (Dolar)
        2023 (11 ay) 13.047.073.000
        2022 12.983.442.000
        2021 11.802.646.000
        2020 9.373.951.000
        2019 10.593.450.000
        2018 10.846.592.000
        2017 9.710.358.000
        2016 8.984.906.000
        2015 8.641.977.000
        2014 9.412.174.000

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        'Bebe' polemiği
        'Bebe' polemiği
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Camiden çıktı, evine gidiyordu! Öldüren manevra!
        Camiden çıktı, evine gidiyordu! Öldüren manevra!
        İşsizlikte hızlı düşüş
        İşsizlikte hızlı düşüş
        Neşter bekleyişi!
        Neşter bekleyişi!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Washington Post yazdı: ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
        Washington Post yazdı: ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu

        Benzer Haberler

        Santralin 4 milyon avro istenen bakımı yerli imkanlarla 100 bin avroya yapı...
        Santralin 4 milyon avro istenen bakımı yerli imkanlarla 100 bin avroya yapı...
        BDT, "Mai ve Siyah", "Harikalar Mutfağı" ve "Şair, Şiir Şuur" oyunlarını sa...
        BDT, "Mai ve Siyah", "Harikalar Mutfağı" ve "Şair, Şiir Şuur" oyunlarını sa...
        Beto'nun otobüste 'kaçak' yolculuğu
        Beto'nun otobüste 'kaçak' yolculuğu
        TRAFİKTE UYUYAKALAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 4 BİN 64 TL CEZA KESİLDİ
        TRAFİKTE UYUYAKALAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 4 BİN 64 TL CEZA KESİLDİ
        BBDSO, "Bir Ulus Uyanıyor" konseri verdi
        BBDSO, "Bir Ulus Uyanıyor" konseri verdi
        Trafikte uyuyakalan ehliyetsiz sürücüye 4 bin 64 TL ceza kesildi
        Trafikte uyuyakalan ehliyetsiz sürücüye 4 bin 64 TL ceza kesildi