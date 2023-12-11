Bursa'da zeytinlik alanda bir kişi silahla öldürüldü Bursa'nın Gemlik ilçesinde, zeytinlik alanda bir kişinin cesedi bulundu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, zeytinlik alanda bir kişinin cesedi bulundu.

Bursa-Gemlik kara yolu Umurbey Mahallesi’ndeki dinlenme tesislerinin üst tarafında bulunan zeytinlik alanda, bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, silahla vurulan Sinan Şap’ın (33) hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.