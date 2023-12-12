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        GÜNCELLEME - Bursa merkezli hırsızlık operasyonunda 13 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Bursa merkezli hırsızlık operasyonunda, evlerden para ve ziynet eşyaları çaldıkları belirlenen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:38
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        GÜNCELLEME - Bursa merkezli hırsızlık operasyonunda 13 şüpheliden 10'u tutuklandı
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        Bursa merkezli hırsızlık operasyonunda, evlerden para ve ziynet eşyaları çaldıkları belirlenen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Gemlik ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, aynı aile fertlerinin de aralarında olduğu, birbirleriyle irtibatlı 15 şüpheliyi tespit etti.

        Şüphelileri teknik takibe alan polis, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek İstanbul'da hırsızlık yapan 3 kadının yüklü miktarda para ve ziynet eşyasıyla suçüstü yakalanmasını sağladı.

        İstanbul, Kocaeli Gebze, Afyonkarahisar ve Gemlik'te 11 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 12 şüpheliye yönelik Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Osmaniye, Ankara, Kırıkkale ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

        Bursa'ya getirilen 13 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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