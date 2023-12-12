Basketbol Şampiyonlar Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Fernando Calatrava (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

TOFAŞ: Özgür Cengiz 3, Winston 14, Prewitt 11, Homesley 18, Tolga Geçim 5, Ege Demir 2, O'Brien 6, Maye 19, Sakic 10, Wiley 9, Mustafa Kurtuldum 2

Igokea m:tel: Kondic 6, Atic 12, Tanaskovic 2, Josilo, Nakic, Nikolic 2, Milosavjevic 13, Maric 8, Carmichael 8, Jeremic 3, Moody 11

1.Periyot: 18-11

Devre: 46-30

3.Periyot: 73-47

BURSA

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