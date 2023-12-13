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        Karacabey'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:47 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:47
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        Karacabey'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
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        Bursa’nın Karacabey ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 kişiden 2'si tutuklandı.

        Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu kullandığı belirlenen 28 kişiyi takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda 448 adet uyuşturucu hap, 539,48 gram sentetik uyuşturucu, 5,79 gram esrar, hassas terazi, 4 tabanca ile pmpalı tüfek ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan L.B. ve K.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        S.B. ev hapsi cezasıyla, H.C.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer 24 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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