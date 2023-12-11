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        Bursa'da zeytinlik alanda bir kişiyi silahla öldürülen şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, önceki gün zeytinlik alanda bir kişiyi silahla öldüren ve olay yerinden kaçan şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 21:34 Güncelleme: 11.12.2023 - 21:34
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        Bursa'da zeytinlik alanda bir kişiyi silahla öldürülen şüpheli tutuklandı
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        Bursa’nın Gemlik ilçesinde, önceki gün zeytinlik alanda bir kişiyi silahla öldüren ve olay yerinden kaçan şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

        İlçeye bağlı Umurbey Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda, Sinan Şap'ı (33) 11 Aralık'ta silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüpheli Erhun Marangoz (56), bugün Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Marangoz'un ifadesinde, işçileriyle zeytin topladığını, tarlasının aşağısında bulunan zeytinlikteki bazı kişilerin küfürlü konuşmalarından rahatsız olması üzerine "Küfürlü konuşmayın, yevmiyecilerin içinde kadınlar da var" diyerek uyarı yaptığını ve o kişiler tarafından darbedildiğini, işçileri bıraktıktan sonra tekrar tarlaya geldiğinde aynı kişilerle karşılaştığını ve çıkan tartışmada Şap'ı silahla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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