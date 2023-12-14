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        Bursa'da bazı yollarda yoğun sis etkili oldu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun sis, trafikte aksamalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:06
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        Bursa'da bazı yollarda yoğun sis etkili oldu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun sis, trafikte aksamalara yol açtı.

        Alanyurt, Mesudiye ve Akhisar bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

        Günün ilk ışıklarıyla yaşanan sis dolayısıyla araç sürücüleri trafikte yavaş seyretmek zorunda kaldı.

        Bazı bölgelerde yoğun sis nedeniyle sürücülerin araçlarını yol kenarına park ederek beklediği görüldü.

        Ulaşımda aksamalara yol açan sisin etkisi ilerleyen saatlerde azalınca trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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