Bursa'da bazı yollarda yoğun sis etkili oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun sis, trafikte aksamalara yol açtı.

Alanyurt, Mesudiye ve Akhisar bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Günün ilk ışıklarıyla yaşanan sis dolayısıyla araç sürücüleri trafikte yavaş seyretmek zorunda kaldı.

Bazı bölgelerde yoğun sis nedeniyle sürücülerin araçlarını yol kenarına park ederek beklediği görüldü.

Ulaşımda aksamalara yol açan sisin etkisi ilerleyen saatlerde azalınca trafik normale döndü.

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