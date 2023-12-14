İnegöl'de düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, mutfakta yemek yaptığı sırada düdüklü tencerenin patlaması nedeniyle yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Plevne Sokağı'ndaki evinde yemek pişiren İlksan A. (51), mutfak işleriyle uğraşırken bir anda düdüklü tencere basınçla patladı.

Vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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